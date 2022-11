Pare sempre più possibile che il prossimo Oppo Find X6 Pro adotti il sensore Sony IMX989 da 1 pollice: Ice universe lo aveva annunciato, ma adesso l’indiscrezione è stata ripresa anche da Digital Chat Station su Weibo. Il sensore Sony IMX989 da 1 pollici verrà probabilmente utilizzato solo a bordo di Oppo Find X6 Pro, che sarà capace di registrare in modalità notturna alla risoluzione 4K con HDR per effetto del lavoro del chip MariSilicon X che il produttore cinese ha annunciato da un po’ di tempo proprio per massimizzare le prestazioni del comparto fotografico dei suoi smartphone top di gamma (chissà che un giorno non possa essere integrato anche sui middle-range, cosa che non dispiacerebbe per niente).

Il leaker ha fatto anche sapere che saranno tre le fotocamere, da 50MP ciascuna, di cui una corrispondente proprio al nuovo sensore Sony IMX989 da 1 pollici, presente anche a bordo dello Xiaomi 12S Ultra e che verrà probabilmente utilizzato anche sullo Xiaomi 13 Pro, altro device molto atteso, sia in Cina che nel resto del mondo. L’Oppo Find X6 Pro adotterà anche un ultra-wide ed un teleobiettivo da 50MP, mentre a bordo dell’Oppo Find X6 troveremo almeno uno dei tre sensori con risoluzione più bassa (non è ancora possibile sapere quale esattamente). L’Oppo Find X6 Pro potrebbe anche presentare uno schermo curvo, anche se non sono ancora arrivate conferme a riguardo.

ARTICOLI CORRELATI

Vi ricordiamo che la nuova linea degli Oppo Find X6 verranno annunciato sul mercato cinese ad inizio del prossimo anno ed arriveranno senz’altro anche in Europa (forse poco più tardi). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com