Dopo tanta attesa, finalmente i due nuovi smartphone top di gamma OPPO Find X6 e X6 Pro hanno tolto i veli e si mostrano in tutta la loro bellezza. La serie di flagship porta con sé aggiornamento su tutta la linea, e con l’ultimo update, il brand cinese potrebbe aver apportato delle interessanti e straordinarie configurazioni alla fotocamera. Sul retro della scocca è presente un enorme modulo di forma circolare che ospita una tripla fotocamera da 50MP ognuna. In collaborazione con Hasselblad, il produttore cinese dichiara che si tratta della prima volta che un device mostra non solo uno ma ben tre sensori principali. Il sensore Sony IMX989 da 1 pollice lavora insieme a quello ultra-grandangolare Sony IMX890 e con il periscopico IMX890. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche del nuovo dispositivo base.

L’OPPO Find X6 presenta un display AMOLED da 6,74 pollici (con risoluzione 2772 x 1240 pixel), 450ppi, luminosità di picco 1.450nit, una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e campionamento al tocco fino 360Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Dimensity 9200 di MediaTek, e NPU MariSilicon, abbinato a 12/16GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB interna UFS 4.0 non espandibile. All’interno del display è integrato il sensore per le impronte digitali; il flagship presenta le seguenti connettività: dual SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e GPS. Tornando alle caratteristiche del comparto fotografico, oltre alle informazioni di cui sopra, frontalmente troviamo una fotocamera selfie da 32MP, per registrazione video fino 4K a 30/60fps.

Il nuovo OPPO Find X6 è alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 80W. Il device è venduto nelle colorazioni Feiquan Green, Starry Black, Snow Mountain Gold al prezzo di circa 609 euro per il taglio di memoria 12/256GB e al prezzo di circa 677 euro per la configurazione da 16/512GB. Quanto alla disponibilità, per adesso, sia il Find X6 che X6 Pro sono rivolti al mercato cinese, e ad oggi non è prevista una commercializzazione dei a livello Global. Resteremo aggiornati su questo aspetto.

