Era il 3 aprile del 2000 quando Qualcosa Di Grande dei Lunapop guadagnava la rotazione radiofonica, singolo estratto dal primo ed unico album del gruppo guidato da un giovanissimo Cesare Cremonini. …Squerez? era uscito nel 1999 e Qualcosa Di Grande fruttò al gruppo la vittoria al Festival Bar 2000.

Adesso quel brano torna protagonista di un altro festival: il Festival di Sanremo.

Al Festival di Sanremo 2023, infatti, ci sarà un omaggio ai Lunapop sulle note proprio di Qualcosa Di Grande. Sarà ad opera di Mr.Rain, in gara tra i Campioni del Festival, che porterà con sé sul palco Fasma nella serata delle cover e dei duetti di venerdì 10 febbraio.

Un brano a cui Mr.Rain è particolarmente legato e con il quale è cresciuto, una canzone che ha voluto quindi preparare per la sua prima volta al Festival. L’artista riproporrà Qualcosa Di Grande nel testo originale, a cui però ha aggiunto dei versi, per sentirla ancora più affine al proprio repertorio. Al suo fianco ci sarà Fasma.

Cos’è successo, sei scappata

Da una vita che hai vissuto

Da una storia che hai bruciato

E ora fingi che non c’è

Cos’è successo, sei cambiata

Non sei più la stessa cosa

O sei ancora quella che

È cresciuta insieme a me?

Cos’è successo, sei scappata

E con te anche la mia vita

L’ho cercata, l’ho cercata

E l’ho trovata solo in te

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Cos’è successo, sei caduta

Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire

Ma è la fatica che non vuoi

Cos’è successo la fortuna non ti ha mai abbandonata

Ma ricordati il destino non ti guarda in faccia mai

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai

Per toglierti dai guai, dove andrai?

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai?

Puoi fingere di più

Di come fai

Cos’è successo la tua luce

La tua luce si è oscurata

Con qualcuno che conosco

E ti ha portata via da me

Cos’è successo

La tua stella

La tua stella si è eclissata

E ora provaci dal buio a brillare senza me

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Se lo vuoi, eh, eh, eh, aah

(Nemmeno se lo vuoi)

Se lo vuoi

Se lo vuoi, ah, oh, eh, eh, eeh

Se lo vuoi