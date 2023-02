Sono stati annunciati i concerti di Mr.Rain nel 2023 e le date del tour estivo, che lo vedrà protagonista fino alla fine del mese di agosto in tutta la penisola. Non solo i concerti nei club: l’artista rivelazione di Sanremo 2023 annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma.

La tournée di concerti lo porterà in giro per tutta l’Italia fino al 12 agosto ma il calendario è in continuo aggiornamento. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15.00 su Ticketone e Dice. I concerti del tour nei club hanno fatto invece registrare il tutto esaurito e non è più possibile partecipare.

I fan interessati ad assistere ai concerti di Mr.Rain nel 2023 dovranno attendere il mese di giugno. Si parte da Roma per poi far tappa a Bologna il 28 giugno e a Cosenza il 4 luglio. Marostica accoglierà l’artista il 7 luglio, l’8 sarà a Lignano Sabbiadoro e il giorno 11 a Brescia.

Si prosegue poi verso Napoli il 13 luglio, Molfetta il 14 e Gubbio il 16. Un’altra data a Roma è in programma per il 18 luglio. Di seguito tutti i concerti.

Le date del tour estivo di Mr.Rain

27 GIUGNO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA – ROMA

28 GIUGNO – SEQUOIE MUSIC PARK – BOLOGNA

04 LUGLIO – RESTART LIVE FEST – COSENZA

07 LUGLIO – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – MAROSTICA

08 LUGLIO – SUNSET FESTIVAL – LIGNANO SABBIADORO

11 LUGLIO – BRESCIA SUMMER MUSIC – BRESCIA

13 LUGLIO – NOISY NAPLES FEST – NAPOLI

14 LUGLIO – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL – MOLFETTA

16 LUGLIO – WONDERLAST MUSIC FESTIVAL – GUBBIO

18 LUGLIO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA – ROMA

20 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA

28 LUGLIO – ROSOLINA BEACH FESTIVAL – ROSOLINA

3 AGOSTO – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL – LECCE

05 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA

06 AGOSTO – ZOO MUSIC FEST – PESCARA

08 AGOSTO – VIPER SUMMER FESTIVAL – CINQUALE

09 AGOSTO – SUMMER NIGHTS – FOLLONICA

11 AGOSTO – ESTATE AL VERDURA – PALERMO

12 AGOSTO – SOTTO IL VULCANO FEST – CATANIA