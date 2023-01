Mamma mia che brava Irene!!!

We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twich, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Come io sia entrato in contatto con Irene Rugiero è singolare. Ho ricevuto questa mail:

“Ciao Red

se credi che sia giusto dare un’opportunità al talento allora guarda questa ragazza: Irene Rugiero.

Guarda la sua faccia, i suoi occhi, ascolta la sua voce, senti i suoi testi e fatti un’idea di quanto è bella la sua anima.

Se credi nelle infinite possibilità allora Irene t’incontrerà Red perché credete nelle stesse cose, siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Dai un’occhiata al suo video mentre canta SE CREDI

Tao Caos

Mi fermo qui perché lascio fare al tuo intuito e al destino.

Ho solo affidato una bottiglia con un messaggio scritto per Red.

Voglia l’oceano di vibrazioni positive viaggiare e arrivare fino a te.

Grazie!

Nadia (un’amica anziana di questa meritevole artista)

P.S. Irene è anche polistrumentista e per ora vive a Imola, siete molto vicini!”

Le ho risposto che doveva mettere il video nel canale Telegram. Cosa che è successa. Nadia aveva ragione: Irene è una cantautrice fantastica. Durante la diretta We Have a Dream ho scoperto che lei non sapeva nulla e che i video erano stati postati da Nadia.

Ha fatto benissimo visto il valore di questa ragazza che, in un paese civile, sarebbe programmata dovunque.

Dopo la trasmissione, Nadia mi ha riscritto:

“Ciao Red

Volevo ringraziarti di cuore per aver intervistato Irene Rugiero.

Mi sono persa l’unica puntata di We Have a Dream che guardo sempre perché ti seguo sempre e sono iscritta al tuo canale youtube, quella sera avevo un impegno, ma l’ho recuperata e insieme siete troppo simpatici, dinamici, emanate vibrazioni positive!

Le tue interviste sono così, uniche!

Io sono quell’amica che ha il doppio dei suoi anni e potrei essere sua madre, che lei purtroppo ha perso.

Grazie per il tempo e l’attenzione che le hai dedicato.

Si merita tanto, ma purtroppo non ha qualcuno che s’interessi di farla conoscere.

Grazie Red! Mi ha detto che le hai fatto il regalo più bello che potesse immaginare.

Con stima e riconoscenza.

Nadia“

Ho scritto a Nadia se Irene avesse poi capito che era stata lei a fare tutto e mi ha risposto:

“Si Red ma io non ho fatto proprio nulla, ho solo mandato un’email e caricato un paio di video. Non le ho detto nulla per non caricarla di aspettative e farle una sorpresa. Ha detto che le hai fatto il regalo più bello di sempre!

Se potessi farei di più, rigioisco perché vi siete trovati. Bellissima intervista, insieme emanate vibrazioni piene di energia, simpatia, positività e ce n’è tanto bisogno!

Grazie Red”

Goditi questo video con la conversazione e i clip di Irene.

Ed ecco una sua breve bio:

Irene Rugiero, classe 1988, intraprende gli studi musicali in giovane età in clarinetto e pianoforte classico, complementare presso la scuola di musica Vassura Baroncini di Imola e con Davide Falconi. Inizia sin da piccola lo studio del canto proseguendo tuttora con docenti quali Veronica Farnararo, Marta Raviglia, Miguel Curti, intraprendendo poi gli studi di canto jazz presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara nel 2015. Si laurea con il massimo dei voti a marzo 2021. Si trasferisce nel 2018 a Torino dove partecipa come concorrente a The Voice of Italy 2019 duettando con Marco Castoldi in arte Morgan. Ha partecipato a numerose rassegne jazz ed eventi culturali/musicali nel territorio emiliano romagnolo, organizzate anche dall’associazione Combo Jazz Club. Ha cantato nella big band del Conservatorio presso il Torrione jazz club di Ferrara e con il celebre contrabbassista Roberto Bartoli. Ha all’attivo più formazioni di impronta jazzistica con i quali si esibisce proponendo brani inediti e standard jazz rivisitati. Ha alcune collaborazioni discografiche: Acer Rubrum con Andrea De Marco e con cantanti/musicisti ivoriani: Semah e Moroko Zokou Albert. In passato ha spaziato anche nel genere rock dove con la band, Sour Whine aprì i concerti di musicisti noti quali, Natalien Peterson, Andrea Braido, Uli Jon Roth ed Andy Timmons. Ha partecipato a seminari sulla voce tenuti da Ewa Benesez, Scat con Elis Prodon, tecnica ed improvvisazione vocale con Roberta Gambarini. Ha da poco lanciato il suo secondo singolo: “Se credi” come cantautrice firmando un contratto con la CDF records e sta lavorando all’uscita del suo primo album.

