Il Samsung Galaxy A41 si unisce alle decine di dispositivi Samsung che hanno già ricevuto la patch di sicurezza di gennaio 2023. Questo vecchio telefono non riceve più gli aggiornamenti del firmware One UI, ma continua ad essere raggiunto dalle patch di sicurezza su base semestrale. Detto questo, un nuovo aggiornamento per il device è un evento raro al giorno d’oggi.

Come riportato da ‘SamMobile‘, per fortuna, probabilmente non dovrete aspettare che l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023 raggiunga il vostro Samsung Galaxy A41, poiché il nuovo firmware viene lanciato contemporaneamente in numerosi mercati. È disponibile in dozzine di Paesi in tutta Europa, oltre che nei mercati del Caucaso ed in Uzbekistan. L’aggiornamento può essere identificato dalla versione del firmware A415FXXS2DWA2.

Potete verificare la disponibilità dell’upgrade con la patch di sicurezza di gennaio 2023 a bordo del vostro Samsung Galaxy A41 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“, per provare ad attivare l’aggiornamento OTA. La patch di sicurezza di gennaio 2023 corregge oltre 50 vulnerabilità “alte” nel sistema operativo Android (alcune delle quali potrebbero non interessare nemmeno il Samsung Galaxy A41) e risolve anche alcuni problemi con il software Samsung relativi a Secure Folder, Samsung Knox e ad altre funzionalità più o meno rilevanti. Ricordate di verificare la percentuale di carica residua prima di procedere all’installazione, che deve sempre essere superiore al 50% per evitare che il device si spenga durante il procedimento. Allo stesso modo, fareste meglio ad effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità (altrimenti, se foste costretti ad un hard-reset imprevisto, perdereste tutto irrimediabilmente). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

