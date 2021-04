I Samsung Galaxy A41 e A31 hanno raggiunto entrambi la tappa di Android 11 con One UI 3.1 (dopo essere stati preceduti dal Galaxy A21s poco fa). Parliamo di dispositivi di fascia medio-bassa, che hanno rispettivamente (almeno nel territorio russo) ricevuto i pacchetti A415FXXU1CUD4 e A315FXXU1CUD4. Android 11 con One UI 3.1 introduce un nuovo design dell’UI, una serie di ottimizzazioni della funzione benessere digitale ed alcune altre opzioni aggiuntive (di cui ormai dovreste conoscere i dettagli). L’aggiornamento è anche contraddistinto dalle patch di sicurezza di aprile 2021, anche se bisogna precisare che il colosso di Seul ha introdotto le patch di sicurezza di maggio 2021, almeno a bordo dei Samsung Galaxy S21.

I Samsung Galaxy A41 e A31 sono disponibili all’acquisto in Italia, ed è quindi logico aspettarsi che i modelli venduti qui da noi possano presto anch’essi ricevere l’aggiornamento in questione, che ricordiamo essere basato su Android 11 con One UI 3.1 ed aver introdotto le patch di sicurezza di aprile 2021 (le penultime fin qui rese disponibili da Google e Samsung, precedenti solo a quelle successive di maggio 2021). Nel giro di pochi giorni, al più un paio di settimane, vedrete arrivarvi la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade a bordo dei vostri Samsung Galaxy A41 e A31: a quel punto, sarebbe opportuno procedere al download ed alla successiva installazione avendo cura che la percentuale residua di batteria sia superiore al 50% (in caso contrario il dispositivo potrebbe spegnersi nel corso del procedimento, riportando danni anche seri al sistema operativo).

In ultima istanza, vi consigliamo di effettuare un backup preventivo (non perché l’aggiornamento ne comporti l’eliminazione, sia ben chiaro), da ripristinare ove mai doveste incappare in qualche problema durante l’installazione o subito dopo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.