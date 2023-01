Ultimamente il colosso Samsung ha presentato il suo nuovissimo schermo OLED, E6 Super AMOLED, per smartphone che sono in grado di raggiungere fino a ben 2000 nit di luminosità di picco. Si tratta del medesimo pannello adoperato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Adesso, i produttori di smartphone Android hanno iniziato a utilizzare lo stesso pannello e l’ultimo device di Xiaomi pare abbia battuto un record di luminosità nel segmento Android.

Stando ad un’immagine pubblicata da Xiaomi su Weibo, lo Xiaomi 13 Pro presenta una luminosità di picco dello schermo di 1900nit, mentre la sua luminosità su tutto lo schermo è di 1200nit. Malgrado i livelli di luminosità siano così elevati, il produttore cinese afferma che la durata della batteria è migliorata del 22% rispetto allo scorso anno. Ad ogni modo, questo aspetto potrebbe essere dovuto a una combinazione del nuovo display e di un processore più efficiente per quanto concerne il lato energetico. Anche se fosse stato realizzato da Samsung Display, le indiscrezioni confermano che Samsung MX (il top dei top degli smartphone) non ha utilizzato il display E6 AMOLED nella serie Galaxy S23.

Secondo quanto riferito, gli schermi OLED del Samsung Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra possono raggiungere livelli di luminosità massima di 1750nit. Se questo venisse confermato, si tratterebbe della prima volta che un device Samsung non si attesti come lo smartphone Android più luminoso sul mercato. Attualmente, ci sono anche altri OEM di smartphone Android, come iQOO, Vivo e OPPO, che hanno utilizzato i pannelli Samsung OLED E6 sui loro ultimi smartphone Android di fascia alta. Questo nuovo pannello sfoggia un materiale nuovo di zecca, che tende a migliorare la luminosità del display, riducendo, al tempo stesso, il consumo energetico. Era palese aspettarci che il display migliore nel 2023 sarebbe stato quello di Samsung Galaxy S23 Ultra, ma, secondo le ultime voci, pare che il produttore coreano abbia scelto di concedere priorità ad altre novità hardware.

