La seconda puntata di Fosca Innocenti 2 entra nel vivo della storia. Stasera, 20 gennaio, la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada scoprirà cosa vuole davvero Lapo e perché sia tornato nella sua vita? Al di là dei suoi problemi personali, il vicequestore si troverà a indagare su un nuovo caso di omicidio.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata di Fosca Innocenti 2.

Fosca indaga sul caso della giovane Angela, trovata uccisa nel negozio di abiti da sera dove lavorava come sarta: un colpo di forbice al cuore, un odore particolare sull’arma del delitto, un barista innamorato sono i primi elementi di indagine. Ben presto Fosca scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa o da qualcuno. Durante le indagini Rosa, la simpatica ispettrice braccio destro di Fosca, conosce l’affascinante maestro di ballo Jose’, che sembra coinvolto nella morte della ragazza…

La Pm Perego fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre Giulia e’ sempre piu’ coinvolta da Greta, ma ancora non conosce tutta la verità su di lei. Nel frattempo, Fosca cerca una soluzione per non perdere il suo casale. I problemi però sembrano aumentare: Lapo si mostra ancora attratto da lei e Cosimo fatica a trattenere la propria gelosia. Siamo sicuri che la situazione sia sotto controllo?

Nel cast di Fosca Innocenti 2: Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti; Francesco Arca è Cosimo; Desirée Noferini è Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è Rosa Lulli; Francesco Leone è Pino Ricci; Giorgia Trasselli è Bice; Irene Ferri è il PM Giuliana Perego; Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi; Sergio Múniz è José Rodriguez; Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta; e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci.

L’appuntamento con Fosca Innocenti 2 è su Canale5 alle 21:40.

