Il progettoSEM3N (da scrivere esattamente così se lo cerchi sul web) già dal nome, che sembra una password, capisci che è qualcosa di strano e misterioso. In effetti sono un duo che non ha pubblicato nessun disco, solo tre video, uno più “forte” dell’altro, dove c’è la storia di quello che stiamo vivendo da più di due anni condensato in immagini tratte da news, media e film comici degli anni ’20. “Paracelso”, “La clessidra di marmo” e “S.A.I. (Società Allevamento Intensivo) sono tre capolavori storici. Guarda il collegamento che ho fatto con loro durante la diretta We Have a Dream del martedì sera, goditi il loro umorismo ma soprattutto la forza dirompente di questi video.

Ecco come si sono descritti:

Si tratta di un progetto musicale nato dalla collaborazione tra due artisti con una formazione completamente diversa.

Luca Agricola è l’ideatore del progetto. Si forma come attore e giocoliere, ha lavorato per diversi anni nell’ambito del teatro sociale, della didattica sia teatrale sia circense e come artista di strada. Tra le sue numerose passioni c’è anche il canto, che studia da diversi anni. In questo progetto riesce a esprimere sia il suo amore per il canto che quello per la scrittura.

Tristan Martinelli è un musicista poliedrico e produttore musicale. La musica fa parte della sua vita fin da bambino e questa sua passione l’ha portato a imparare a suonare diversi strumenti. Adesso lavora come sound engineer, come fonico e collabora in diversi progetti musicali.

progettoSEM3N ha l’obbiettivo di trattare tematiche di attualità che toccano le vite di tutti gli esseri umani in questo preciso periodo storico, portando un personale punto di vista sia ideologico che spirituale. L’intento è quello di coniugare la canzone d’autore con la sperimentazione musicale e l’utilizzo del video come linguaggio comunicativo d’effetto.

Questo progetto è nato da circa un anno ed è in divenire, totalmente aperto all’inserimento di nuovi elementi e nuove forme espressive che possano arricchire e dare nuova forza al nostro messaggio.

