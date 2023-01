In seguito alla presentazione di alcuni giorni fa dello smartphone premium OnePlus 11 5G, stando a quanto emerso in Rete, OnePlus si sta preparando per il lancio in Cina del suo gioiellino di fascia media OnePlus Ace 2. È possibile che il nuovo device possa essere ribattezzato con il nome di OnePlus 11R per il mercato indiano e per quello globale. Fino ad oggi, il produttore cinese non ha svelato nulla sul OnePlus Ace 2, ma adesso sono emerse sul portale del CMIIT le specifiche tecniche chiave del dispositivo. Andiamo a dare insieme un’occhiata.

Come è possibile vedere nell’immagine sul portale CMIIT, il nuovo OnePlus Ace 2 (il cui numero di modello è PHK110) è stato recentemente certificato. La certificazione suggerisce che il lancio del dispositivo dovrebbe essere vicino. Si dice, inoltre, che il flagship dell’azienda sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 100W tramite una porta di ricarica USB di tipo C, proprio come a bordo del OnePlus 11 (che secondo gli ultimi rapporto dovrebbe arrivare in Europa e in India verso il 7 febbraio 2023).

Quanto alle altre specifiche sotto la scocca, il nuovo OnePlus Ace 2 dovrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, che sarà probabilmente abbinato a un massimo di 16GB di memoria RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico dovrebbe sfoggiare una fotocamera principale da 50MP insieme ad altre due fotocamere. Nella parte anteriore, è possibile che il dispositivo sia dotato di uno snapper selfie da 16 o 32MP. Possibile anche che possa sfoggiare un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento FHD + da 120Hz. Quanto al sistema operativo il OnePlus Ace 2 dovrebbe usufruire dell’ultima skin ColorOS 13 basata su Android 13 pronta all’uso. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli.

