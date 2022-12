Il OnePlus Ace 2 è vicino ad essere presentato: come fatto presente da Digital Chat Station su Weibo, il telefono dovrebbe integrare uno schermo curvo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm (un salto in avanti non di poco rispetto al suo predecessore, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100). Il OnePlus Ace 2 dovrebbe avere tagli di RAM da 8, 12 o 16GB e di storage di 128 e 256GB.

Il telefono conterà su una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. C’è da dire anche che il prossimo OnePlus Ace 2 disporrà di una fotocamera frontale da 16MP e di un comparto posteriore costituito da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore da 2MP (macro o di profondità). Come potete vedere, si tratta di un telefono che sa il fatto suo e che potrebbe far perdere la testa a tanti utenti, voi compresi magari.

Il device arriverà sul mercato con Android 13 personalizzato con l’interfaccia OxygenOS. Resta da capire quando il OnePlus Ace 2 verrà lanciato e che prezzo gli sarà riservato dal produttore cinese (sperando si mantenga ad un livello pressoché accettabile). Il prodotto ci sembra abbastanza valido così com’è stato descritto dal leaker (non parliamo certo di uno sprovveduto, ma di un informatore che sa bene quello che dice). Adesso vediamo quando esattamente il OnePlus Ace 2 verrà presentato, quale costo avrà e quando arriverà sul mercato internazionale. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

