Di recente sono trapelate in Rete le specifiche tecniche che riguardano il prossimo OnePlus Ace 2 (oppure 11R), ossia il futuro flagship killer dell’azienda di Pete Lau. Secondo quanto emerso, infatti, il device dovrebbe sfoggiare un display AMOLED di 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e montare sotto la scocca un processore Qualcomm top. Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche tecniche che sono giunte online nelle ultime ore su quello che sarà il successore del primo telefono della gamma Ace.

OnePlus, tra non molto, lancerà sul mercato il nuovo flagship killer della serie. Stando ai recenti dettagli giunti tramite un tweet del leaker YogeshBrar, lo smartphone mostrerà un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici dotato di risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre all’ottica della fotocamera anteriore che sarà inserita in un foro. Il device sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, affiancato da tagli di 8/12/16GB di memoria RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione. Sul retro troveremo una configurazione caratterizzata da tre sensori, di cui quello principale avrà un’ottica Sony IMX890 da 50MP. Ci sarà anche un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un’ausiliaria (macro o profondità o ancora B/N) da 2MP. Mentre avanti presenterà una fotocamera selfie da 16MP.

Il nuovo OnePlus Ace 2 sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 100W. A bordo l’interfaccia Color OS 13 sarà basato sul sistema operativo Android 13. Ora come ora, non ci sono ancora immagini che attestano effettivamente quanto detto, tuttavia, è possibile che il dispositivo presenti forme eleganti e curate nei dettagli, proprio come già visto con il predecessore. Qualora voleste fare un paragone, ad oggi il modello precedente (non ancora giunto sul mercato italiano) lo troverete a prezzi che si aggirano intorno ai 500 euro. Restiamo aggiornati per maggiori dettagli in merito.

