In rete se ne parla parecchio: Victoria era assente al compleanno di Damiano David e il motivo lascia chiacchierare. Perché Victoria De Angelis non era presente alla festa di compleanno in stile anni ’20 che Damiano David ha organizzato la scorsa domenica?

Il frontman dei Maneskin ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con la band al completo, tranne una: Victoria. C’erano Thomas ed Ethan alla festa, c’era chiaramente anche la sua fidanzata, Giorgia Soleri. Non ci sono però foto che immortalano il festeggiato in compagnia di Victoria De Angelis e in rete ci si chiede il motivo.

Crisi in casa Maneskin? La prima ipotesi

La prima ipotesi che si è diffusa sui social riguarda una presunta crisi in casa Maneskin. Il successo mondiale potrebbe aver compromesso alcuni equilibri nel gruppo, al punto da portare il frontman e la musicista ad allontanarsi.

Stando a quanto ipotizzato sui social, tra Damiano e Victoria potrebbe non correre buon sangue al momento, al punto da portare il primo a non invitarla alla sua festa di compleanno oppure la seconda a non prendere parte ai festeggiamenti.

Prima di questo momento, però, la presunta crisi tra i Maneskin non è mai stata nell’aria, né un indizio né un dubbio che potesse portare ad ipotizzare un raffreddamento dei rapporti nel gruppo.

Giorgia Soleri: la seconda ipotesi

La seconda ipotesi che appare sui social riguarda Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David. Sembra che tra lei e Victoria non corra buon sangue. Del resto, due prime donne al fianco dello stesso leader non potrebbero di certo andare d’accordo. Giorgia, al fianco di Damiano nella vita quotidiana e sentimentale; Victoria, nella vita professionale di Damiano e all’interno dei Maneskin.

Un pizzico di gelosia (reciproca?) potrebbe aver portato malumori all’interno della formazione, dovuto ad un complicato rapporto tra Giorgia Soleri e Victoria.