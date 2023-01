I Samsung Galaxy S23 stanno per essere presentati ed è cosa normale che in Rete le indiscrezioni che li riguardino siano sempre di più. Il prossimo top di gamma dovrebbe essere lanciato con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno per quanto riguarda la versione base, e con 8GB di RAM e 256/512GB di memoria nel modello Plus (in questo caso si parla della configurazione intermedia, il giusto compromesso tra il primo ed il terzo modello).

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, arriverà probabilmente in tre configurazioni: 8/256, 12/512GB e 12GB/1TB. Ciascuno di questi quattro modelli sarà reso disponibile nelle colorazioni Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black e Cotton Flower, a cui se ne aggiungeranno poi altre tre. Parliamo di nuance cromatiche speciali, disponibili in edizione limitata (Ross Young ha riferito che, per quanto concerne il Samsung Galaxy S23 Ultra, corrisponderanno alle colorazioni Gray, Light Blue, Light Green e Red). Il design non dovrebbe differire troppo rispetto a quello del Samsung Galaxy S22, tranne che per qualche piccolo miglioramento, doveroso nel passaggio da una generazione all’altra, specie quando si tratta di un portabandiera (non aspettatevi chissà cosa, ve lo ripetiamo ancora una volta).

Finally seeing some new colors on the S23 Series, although much lower volume than the main 4 colors. The new colors on the S23 Ultra include Gray, Light Blue, Light Green and Red in addition to Beige, Black, Green and Light Pink. — Ross Young (@DSCCRoss) January 6, 2023

Il prossimo portabandiera dell’OEM asiatico dovrebbe essere presentato il 1 febbraio 2023 a margine del classico evento Galaxy Unpacked, che seguiremo chiaramente per voi lettori in maniera dettagliata. Non manca troppo alla giornata designata, ma siamo pronti a scommettere che verranno fuori tante altre informazioni sui Samsung Galaxy S23 da qui alla data del loro lancio (sperando non costino troppo di più rispetto ai modelli di precedente generazione). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

