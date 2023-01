L’ironica di Tananai a Sanremo 2023, nell’ipotesi di un altro ultimo posto, arriva sulle frequenze di Radio Deejay. Ospite di Say Waaad?, Tananai si racconta, quando al Festival di Sanremo mancano ormai poche settimane.

Lui ci sarà, di nuovo. Dopo l’insuccesso/successo dello scorso anno, ci riprova. Insuccesso perché Tananai è arrivato ultimo a Sanremo 2022 con Sesso Occasionale, successo perché alla fine la sua è stata una delle canzoni più cantate negli ultimi 12 mesi, primo di una lunga serie di hit messe a segno fino all’uscita dell’album Rave Eclissi.

Tananai ripercorre i suoi passi musicali, felice e soddisfatto di come stiano andando le cose. E pensare che tutto è partito con un ultimo posto a Sanremo! Replicherà quell’esperienza? Chi lo può dire. La speranza è quella di risalire la classifica di gradimento, evitando di arrivare di nuovo ultimo (anche se questo frutterebbe un bonus ai giocatori del FantaSanremo).

Se si dovesse accorgere della possibilità di arrivare effettivamente ultimo, piuttosto si farebbe squalificare.

“Io ultimo? No, mo’ basta”, ha detto. “Se capisco che sto arrivando ultimo, mi faccio squalificare”, le parole di Tananai (ironiche). E il suo potrebbe non essere l’unico nome squalificato, nel caso in cui dovesse effettivamente mantenere la parola. Quando al Festival manca un mesetto, fa discutere la condizione di Madame, ammessa alla competizione nonostante una grave accusa a suo carico.

La cantante è accusata di aver usufruito di un green pass falso, ossia ottenuto senza essersi sottoposta alla vaccinazione anti Covid-19; è in corso un’inchiesta, sulla quale Amadeus si è già espresso. Per il direttore artistico di Sanremo 2023, e conduttore della kermesse canora, – nonché per la legge italiana – la cantante è da considerare innocente fino a prova contraria. Bisognerà lasciare, dunque, che la giustizia faccia il suo corso e poi – eventualmente – rivalutare la posizione di Madame in gara.