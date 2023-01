Se Tananai si classifica Ultimo c’è un bonus di 100 punti ma se Ultimo si classifica Tananai il bonus è infinito. Tutti pazzi per il Fantasanremo 2023, il cui regolamento è già disponibile in rete, ma attenzione ai punti bonus e malus che cambiano rispetto alla precedente edizione.

Se la squalifica di un artista, infatti, prima portava punti, ora ne toglie. Fondamentale prestare attenzione alle modifiche e alle possibilità di accumulare punti, nel momento in cui si decide come impiegare i 100 baudi in dotazione – la moneta virtuale del Fantasanremo – per comporre la propria squadra di 5 artisti.

Il regolamento del Fantasanremo 2023

Sono 100 i baudi a disposizione degli appassionati che dovranno comporre una squadra di 5 artisti, scegliendo tra loro un capitano. L’obiettivo? Accumulare punti nel corso delle serate e vincere la competizione. Ogni artista ha un prezzo diverso di baudi, non è possibile ad esempio inserire nella stessa squadra Giorgia e Ultimo, o Marco Mengoni, i tre artisti più quotati al Fantasanremo.

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. È possibile iscrivere la propria squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59. Oltre tale data non sarà più possibile partecipare. I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati.

Le quotazioni del Fantasanremo

Ultimo è l’artista più costoso: per averlo in squadra bisognerà investire ben 27 baudi, uno in più rispetto a Marco Mengoni (26 baudi). Per comprare Giorgia bisognerà invece investirne 25 e 24 per Elodie. 22 baudi per Lazza, Madame, Tananai e Paola e Chiara; 21 baudi per i Cugini di Campagna, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei e LDA.

20 baudi per comprare Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Gianluca Grignani e Levante. Più economici i giovani che hanno avuto accesso alla competizione dopo aver trionfato tra le Nuove Proposte: costano tra i 16 e i 17 baudi.

Bonus, malus, bonus ad personam

Bonus e malus ma anche bonus pensati per il singolo artista. I premi assegnati all’artista consentono a chi lo ha in squadra di guadagnare 50 punti, mentre dire “Fantasanremo” sul palco dell’Ariston adesso è una penalità. Se prima si ottenevano punti, il regolamento 2023 prevede che l’artista ne faccia perdere 10. Si perdono punti anche in caso di squalifica: la penalità quindi è di ben 100 punti.

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano fanno perdere 50 punti, e 10 punti si perdono se l’artista dimentica il testo e fa scena muta.

Si guadagnano punti se l’artista si commuove, se batte il cinque con Gianni Morandi, se viene presentato dal co-conduttore e se è il primo ad esibirsi nel corso delle cinque serate. C’è un bonus Dargen, assegnato a chi indossa occhiali da sole. C’è un bonus se l’orchestra è diretta da Beppe Vessicchio.

Il bonus Pelù si ottiene se l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico e consiste in +20 punti.

Ci sono poi bonus ad personam, ossia relativi a singoli artisti e per loro appositamente pensati. Se Tananai arriva Ultimo guadagna 100 punti ma se Ultimo arriva Tananai (si ride) il bonus è infinito. Si conquistano 31 punti aggiuntivi se nel corso di una serata gli Articolo 31 guadagno 31 punti. Se Olly duetta con Benji nella serata delle cover ci sono 18km extra, ironia che fa riferimento agli sconfinati campi di calcio di Olly e Benji, duo famose dei cartoni animati.

C’è anche un omaggio ai Jalisse. Un duetto con i Jalisse nella serata delle cover porta all’artista “fiumi di punti”, punteggio extra ispirato al successo Fiumi Di Parole. Si guadagnano 20 punti extra se si indossa un costume cosplay dei Måneskin sul palco.