Si rinnova l’appuntamento con Danza Con Me. Come tradizione vuole, Rai1 festeggia la notte del 1° gennaio con il ballerino Roberto Bolle, sul palco con tanti ospiti e due co-conduttori d’eccezione per una serata all’insegna della musica e della danza.

Alla guida della serata ci sarà il danzatore più apprezzato del momento ma non sarà solo sul palco. Al suo fianco Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti, nelle vesti di co-conduttori per l’intera serata.

Con Roberto Bolle sul palco ci sarà Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood. I due si esibiranno voce e passi di danza in una performance speciale ed emozionante che prevede la presenza sul palco di 6 specchi.

Torna su Rai1 Alberto Angela, divulgatore scientifico figlio dell’amatissimo Piero Angela, scomparso nel 2022. Anche lui vivrà un momento emozionante sul palco con Roberto Bolle. Si torna alla musica con Elio, atteso dal vivo per un medley di canzoni.

Tra gli ospiti di Roberto Bolle a Danza Con Me stasera, 1° gennaio 2023, anche Virginia Raffaele che porterà una ventata di simpatia e tante risate sul palco del danzatore.

Su Rai1 è atteso poi Dargen D’Amico, rivelazione tra i giudici di X Factor 2022. Sarà sul palco in due momenti: si esibirà in un momento canoro e tornerà a calcare il palcoscenico da performer.

Spazio al mondo del cinema con due rappresentati d’eccezione: ci saranno Edoardo Leo e Claudia Gerini. Salirà sul palco già volte Paola Minaccioni. E ci sarà anche l’apprezzato Dardust.

Danza Con Me 2023 con Roberto Bolle su Rai1 è atteso per domenica 1 gennaio alle ore 21.25 con chiusura alle ore 23.55.