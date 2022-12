Amadeus chiarisce su Silvia Toffanin: l’aveva invitata nel 2020 e lei aveva declinato l’invito spiegandogli di non sentirsi ancora pronta per un palco importante come quello del Teatro Ariston. Nessun invito da parte del direttore artistico, invece, nel 2022 in previsione del Festival 2023. Tuttavia le porte di Sanremo restano aperte e chissà che l’invito a Silvia Toffanin non possa arrivare di nuovo a breve.

“Il no era del 2020 ed era riferito al mio primo Sanremo, quando aveva declinato l’invito per sue motivazioni”, spiega il direttore artistico di Sanremo 2023 a Perugia nel corso della presentazione del Capodanno Rai, L’anno che verrà. In rete ormai da giorni non si parla d’altro che del rifiuto di Silvia Toffanin al Festival ma l’edizione di cui si parla, evidentemente, non è quella in corso di ideazione.

Amadeus conosce molto bene la sua manager e, a tal proposito, aggiunge:

“Io ho un rapporto fraterno con la sua manager ma non abbiamo più toccato questo argomento ultimamente. Le porte sono aperte e valuteremo quando sarà il momento giusto”, lascia così le porte aperte precisando, però, di non aver mai toccato l’argomento di recente con il management di Silvia Toffanin. Si valuterà eventualmente al momento giusto.

Poi ha precisato di stimare molto Silvia Toffanin e di trovarla molto brava nel suo lavoro. Per Sanremo 2023, però, Amadeus aveva altri piani e non l’ha invitata. Tuttavia non esclude di invitarla nuovamente in futuro: “Mi fa piacere averla e magari per l’ultimo mio Sanremo glielo chiederò nuovamente”.

Amadeus anticipa dunque di avere in mente di contattare la conduttrice Mediaset per una delle prossime edizioni del Festival che si troverà a condurre, magari proprio l’ultima. Al momento, però, ogni decisione è da rimandare a data da destinarsi.

Equivoco chiarito: Silvia Toffanin non ha mai ricevuto inviti per Sanremo 2023.