La carriera in televisione di Silvia Toffanin ha una lunga storia in continua ascesa, cominciata in età giovanissima con il più popolare concorso di bellezza d’Italia. Modella, giornalista e conduttrice, oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana di casa Mediaset. Le sue interviste del weekend sono spesso un luogo di rivelazioni ed esclusive, una fiducia che gli autori rinnovano ogni anno per il suo approccio professionale al lavoro.

Silvia Toffanin, gli inizi come modella

Nata a Marostica (Vicenza) nel 1979, Silvia Toffanin a soli 14 anni viene notata da un fotografo locale che la ingaggia come modella per tute da sci.

A 17 anni, mentre si trova in una discoteca pomeridiana, scopre che in quel giorno si tengono le selezioni per Miss Italia 1997. Convinta dalle amiche, Silvia Toffanin vi partecipa e viene votata come Ragazza Sasch Top Model Domani Veneto, così accede alla fase finale del programma in onda su Rai 1.

A 18 anni inizia a lavorare come modella per l’agenzia Elite Model Management in varie città d’Europa. Nel 2001 viene assunta come letterina per il programma Passaparola fino al 2002.

Il debutto come conduttrice

Nel 2002 debutta come conduttrice per il format Nonsolomoda su Canale 5 fino al 2009. Nel frattempo partecipa a Popstars su Italia 1 come inviata insieme ad Enrico Papi.

Nel 2004 si iscrive all’albo dei giornalisti professionisti e nel 2007 si laurea in Lingue e Letterature Straniere. Dal 2004 al 2006 cura una rubrica riservata alla moda nel programma Verissimo condotto da Paola Perego, di cui oggi è conduttrice ufficiale.

Nel febbraio 2022 ha condotto Striscia La Notizia insieme ad Ezio Greggio. Nella sfera privata, Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi dal 2002. Dalla loro relazione sono nati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

