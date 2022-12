Capodanno 2023 a Verona con tanti ospiti. Tra X Factor e Amici ci sono diversi esponenti delle ultime edizioni dei talent show più amati, tra i quali i Santi Francesi. Dopo aver trionfato a X Factor 2022, nel gruppo di Rkomi, i Santi Francesi hanno annunciato una serie di concerti per i quali i biglietti sono andati a ruba. E non è ancora tutto: prima del tour saluteranno i fan in Piazza Bra a Verona.

Dalla stessa edizione di X Factor ci saranno anche gli altri tre finalisti. Stiamo parlando della sorprendente Beatrice Quinta, della talentosa Linda Riverditi e degli energici Tropea.

Da Sky a Canale 5, spazio anche ad Amici di Maria De Filippi. Dall’edizione del talent show attualmente in corso su Mediaset, ci sarà un cantante che si è conquistato il posto sul palco di Piazza Bra sul campo. Tra tutti i concorrenti di Amici 2022 è stato scelto Niveo: sarà ospite del Capodanno 2023 a Verona dopo aver trionfato nel contest lanciato da Radio Zeta.

Ci saranno poi Alfa, Aiello e Tecla, a chiudere il cast di cantanti che intratterranno il pubblico veronese nella notte più lunga dell’anno. L’appuntamento è dunque sotto l’Arena di Verona, nella centrale e caratteristica Piazza Bra, che accoglierà il palco del concerto organizzato da RTL 102.5 e da Radio Zeta. La Notte di San Silvestro a Verona prevede tanta musica e il brindisi a mezzanotte per festeggiare l’addio al 2022 e l’arrivo del 2023.

Lo show del 31 dicembre inizierà alle ore 21.00 in radiovisione a Reti unificate su RTL 102.5 e Radio Zeta con Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai. Dopo il brindisi di mezzanotte si continuerà a ballare con la discoteca nazionale e il DJ SAUTUFAU.

A condurre la serata ANGELO BAIGUINI, FRANCESCA CHEYENNE, JODY CECCHETTO, DIEGO ZAPPONE E SIMONE PALMIERI.