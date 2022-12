Sono stati annunciati i primi concerti dei Santi Francesi in programma nel 2023. I vincitori di X Factor 2022 si esibiranno dal vivo in tutta la penisola a partire dal mese di gennaio. Già noti i primi live.

I Santi Francesi presenteranno dal vivo i brani contenuti nel nuovo Ep, In Fieri, annunciato dopo il trionfo a X Factor. L’album sarà disponibile dal 12 dicembre in versione digitale e dal 16 dicembre anche in versione fisica, in tutti i negozi di musica e negli store online.

Nel progetto ci sono tre dei brani che i Santi Francesi hanno portato al talent show, tra cui la cover di Creep, e tre inediti. Tra questi, Spaccio, che vede la collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids.

A proposito del feat. I Santi Francesi raccontano: “Questo brano è nato 8 anni fa, a un concerto rock. Su quel palco c’erano i Fast Animals and Slow Kids. Sotto a quel palco c’eravamo noi, riforniti di così tante emozioni che ci hanno guidato per la scrittura di questa canzone. Oggi, dopo un lungo viaggio, Spaccio è tornata a loro. Per noi non poteva esserci finale migliore. Grati“.

L’album verrà presentato a gennaio dal vivo. Intanto, sabato 17 dicembre incontreranno i fan nel negozio Mondadori di Piazza Duomo, Milano.

I concerti dei Santi Francesi nel 2023

18 gennaio 2023 – TORINO – Hiroshima Mon Amour

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Locomotiv Club

24 gennaio 2023 – MILANO – Santeria Toscana 31

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

I biglietti per i concerti dei Santi Francesi nel 2023 saranno disponibili online a partire dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre e, dalle ore 12.00 di sabato 17 dicembre anche nei punti vendita.