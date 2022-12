Sono stati annunciati nuovi appuntamenti per l’instore tour dei Santi Francesi. I vincitori di X Factor 2022 incontrano i fan e firmano le copie del loro EP In Fieri, appena rilasciato. Nel disco ci sono 6 canzoni che hanno caratterizzato il percorso dei Santi Francesi nel talent show di Sky Uno, nella squadra di Rkomi, new entry in giuria.

Nell’album anche un duetto importante, quello con il gruppo dei Fast Animals And Slow Kids, che si uniranno ai Santi Francesi sul palco in qualità di ospiti della data di Milano.

In occasione del live del 24 gennaio all’Alcatraz di Milano, infatti, i Santi Francesi potranno contare sulla presenza di ospiti d’eccezione: i Fast Animals And Slow Kids saliranno sul palco con loro e non è la prima volta che i due gruppi si trovano a condividere il centro della scena. La scorsa primavera furono i Santi Francesi a salire sul palco della band, aprendo un concerto.

Il featuring nel brano Spaccio è stata l’occasione che ha segnato la collaborazione artistica tra i Santi Francesi e i FASK, brano che probabilmente sarà presentato live in duetto a Milano. Ma prima ci saranno nuovi appuntamenti dell’instore tour dei Santi Francesi, che continua in tutta la penisola.

Le nuove date sono quelle in programma dall”8 gennaio a Valmontone, Roma. Il 9 gennaio il duo sarà a Torino e il 10 a Roncadelle (Brescia) per poi toccare Marcianise (Caserta) l’11 gennaio. L’ultima data comunicata è quella del 12 gennaio a Pontecagnano Faiano (Salerno).

Le date dell’instore tour dei Santi Francesi nel 2023

08 gennaio – Valmontone Outlet (Via della Pace, snc) – Valmontone, Roma – ore 16.30

09 gennaio – C.C. Porte di Torino (Corso Romania, 460) – Torino – ore 17.30

10 gennaio – C.C. Elnòs Shopping (Via Luigi Enaudi, 5) – Roncadelle – BS – ore 18.00

11 gennaio – C.C. Campania (Località Aurno, 87) – Marcianise – CE – ore 17.30

12 gennaio – C.C. Maximall (Via Antonio Pacinotti) – Pontecagnano Faiano – SA – ore 17.00