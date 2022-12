Scoppia la polemica dopo la permanenza record di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip, arrivato ieri sera e già squalificato per una bestemmia con tanto di comunicato e scuse ufficiali da parte di Mediaset. Già in passato quest’anno si è parlato delle squalifiche e del caso Bellavia ma le cose hanno preso una piega diversa in queste ultime ore per via di quello che è successo proprio a Riccardo Fogli, entrato in casa solo ieri sera.

Ecco l’annuncio ufficiale sui social:

Tra i commenti arrivati al posto con il quale Grande Fratello ha annunciato la squalifica di Riccardo Fogli su Instagram è comparso quello di Salvo Veneziano. Chi ha seguito il suo percorso nella casa, nella sua seconda volta, sa bene che anche lui è stato ‘vittima’ di squalifica e di massacro mediatico e da allora sono passati ormai due anni. La ferita sembra ancora molto aperta tant’è che anche oggi il bel gieffino ha pensato bene di dire la sua sulla squalifica di Riccardo Fogli.

Secondo Veneziano, infatti, la decisione di allontanare il neo arrivato sarebbe da attribuire a una “imposizione” ricevuta dall’alto anche se non fa i nomi di questo fantomatico ‘genio del male’ scrivendo: “Stranamente vi siete svegliati… Ma da fonti ufficiali.. sieste stati costretti altrimenti facevate finta di nulla”. Non è la prima volta che il siciliano commenta negativamente le edizioni del programma condotto da Alfonso Signorini e sembra proprio che quando c’è il conduttore di mezzo, Salvo non riesce proprio a trattenersi, ma chi saranno questi piani alti e dove sta la verità su quanto è accaduto al cantante in queste ore?

Sui social è già partita la solidarietà al cantante al grido di #Iostoconriccardofogli soprattutto da parte della moglie che sui social ha scritto l’emblematica frase: “Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose“.