Resta grande l’incertezza su quando arriverà il rimborso 730 direttamente dall’Agenzia delle Entrate, visto che alcuni contribuenti sono ancora in attesa di ricevere la quota extra pagata al fisco negli ultimi tempi. Le tempistiche di accredito variano da categoria in categoria, come abbiamo avuto modo di osservare in questi mesi con altri articoli a tema. Non è un caso che gli accrediti siano partiti addirittura in estate, mentre alcune piccole fasce della popolazione sono ancora in attesa di un segnale concreto dagli enti preposti in questi giorni.

Proviamo a capire quando ci sarà rimborso 730 dall’Agenzia delle Entrate a dicembre qui in Italia

Alla luce di mancate comunicazioni ufficiali in merito, è lecito chiedersi quando ci sarà il tanto invocato rimborso 730 dall’Agenzia delle Entrate a dicembre. In molti pensano che si tratti di una partita chiusa, ma la realtà dei fatti è differente, visto che determinate fasce sono ancora indietro sotto questo punto di vista. Basti pensare a chi ha presentato il 730 senza sostituto d’imposta. Si tratta di un target per il quale il rimborso doveva essere versato dalla stessa Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente tra novembre e dicembre.

Alcuni, però, ancora non confermano l’accredito. Ad oggi, non abbiamo ancora riscontri concreti in merito, spulciando tra i vari account ufficiali dell’ente sul tema. Ecco perché ci sono tutte le ragioni del mondo per domandarsi quando ci sarà il rimborso 730 dall’Agenzia delle Entrate a dicembre. Ritengo probabile che una risposta, tramite fatti, arrivi entro la fine della prossima settimana. Insomma, prima di Natale tutti dovremmo chiudere una volta per tutte la storia, stando alle informazioni percepite di recente.

Fateci sapere se avete ottenuto informazioni aggiuntive, in grado di far luce e chiarezza a proposito del rimborso 730 e dei tempi di erogazione a dicembre qui in Italia.

