In tanti si chiedono in questa fase quando arriva il rimborso 730. In realtà, abbiamo affrontato l’argomento a più riprese nelle scorse settimane, ma c’è ancora molta confusione in rete e rispetto al nostro ultimo articolo a tema, ci sono effettivamente alcune cose da aggiungere. Tutte le considerazioni da fare in un contesto del genere, infatti, devono tenere in considerazione il mese in cui le persone hanno presentato il 730. Già, perché se da un lato in tanti si sono mossi ad inizio giugno, non dobbiamo dimenticare che la scadenza sia stata fissata entro la fine del mese di settembre qui in Italia.

Considerazioni varie su quando arriva il rimborso 730: la situazione aggiornata in Italia

Allo stato attuale, quali sono le linee guida da seguire per capire quando arriva il rimborso 730? Sostanzialmente, se siete a credito con il fisco e avete presentato la vostra dichiarazione dei redditi entro inizio giugno, allora sarà possibile ricevere puntualmente i rimborsi IRPEF a luglio. Sotto questo punto di vista, abbiamo ampie garanzie per tutti. Inutile dire che per tutti gli altri il discorso slitterà e dipenderà dalla data entro la quale si deciderà di presentare la propria dichiarazione dei redditi.

In particolare, in molto saranno costretti ad attendere la busta paga di agosto o settembre per ottenere la quota alla quale si ha diritto, nel caso in cui si proceda tra fine giugno o inizio luglio. Tempistiche che si allungheranno per chi aspetterà settembre. Chi si muoverà in quelle settimane per inviarla, infatti, avrà la possibilità di toccare con mano i rimborsi ad ottobre e novembre. Detto questo, a prescindere dal discorso scisso per mesi, il pagamento della quota spettante viene essere a tutti entro il 31 dicembre 2022.

Insomma, quadro più chiaro su quando arriverà il rimborso 730 in Italia.