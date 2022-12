Charlie Gnocchi eliminato al Grande Fratello Vip e per un attimo i fan hanno finalmente gustato la loro vendetta arrivata molto fredda. La gioia assaporata, però, è durata poco visto che il fratello del più famoso Gene, è riuscito a rientrare in casa grazie al suo biglietto di ritorno. Questo significa che la punizione per quello che è successo con Marco Bellavia non è arrivata all’epoca e non è arrivata nemmeno ieri sera visto che il pubblico che aveva votato a suo sfavore si è ritrovato con il concorrente di nuovo in casa e lontano dalle nomination della serata.

Charlie Gnocchi eliminato o quasi, torna in gioco mentre a finire in nomination sono Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello, a chi toccherà questa volta uscire dalla casa, biglietto permettendo? Al momento sembra che sia proprio la bella pugliese un po’ indietro nei sondaggi ma tutto potrebbe cambiare in questa settimana.

Ecco il momento del ritorno di Gnocchi:

Per chi non avesse seguito la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, è giusto ricordare che è arrivata ‘carne fresca’, al ricco carnet di concorrenti si sono uniti anche Milena Miconi e Riccardo Fogli. A loro si è unita l’ospite Ginevra Lamborghini che adesso può rimettere in tilt Antonino Spinalbese e tutte le sue donne dentro la casa. Attilio Romita ha dovuto fare i conti con le sue esternazioni su Sarah Altobello ma non con il parere del pubblico che gli è favorevole.

Nello scontro con Charlie Gnocchi ha portato a casa ben il 60% di voti a favore sul suo salvataggio che è tutto dire visto che si trattava di un ‘duello’. Ancora una volta il pubblico ha puntato il dito contro Signorini e i suoi che continuano a tirare la corda con il pubblico preparando biglietti di ritorno ai ‘vipponi giusti’.