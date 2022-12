We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twich, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la propria storia e a vedere insieme uno o più video realizzati.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Quando ci siamo imbattuti nei video Dei Perfetti Sconosciuti, che tali rimarranno perché non sono presenti in nessun video se non con delle ombre cinesi, ci siamo detti che dovevamo assolutamente conoscerli.

Intanto il nome è geniale. Pensa se uno ti chiede: che concerto vai a vedere stasera? e tu rispondi: Dei Perfetti Sconosciuti.

Poi i video:

“Stelle” è un delizioso cartone animato.

“L’amore morde” un esperimento con ombre cinesi.

“Restando a galla” una paperella di plastica che provano di far affondare in una bacinella.

Goditi l’intervista e i video.

Ecco una loro bio che mi hanno mandato:

I Dei perfetti sconosciuti nascono in Toscana nel 2012 con l’intento di creare una sperimentazione musicale rock-pop dalle sonorità e testi originali in italiano fondendo rock classico ed elettronica- pop. Il progetto nasce dalle idee musicali di Paolo Ronda, autore, chitarrista e cantante

della band, che ha alle spalle l’esperienza milanese di Psedo Amorfeus, band di rilievo nel panorama meneghino sul finire degli anni 90.

Nicola Grisafi, il solido accompagnamento al basso, è il componente più longevo della band insieme a Ronda.

Nel 2015 terzi classificati, primi fra i gruppi, al Festival estivo di Piombino (LI), contest musicale a livello nazionale.

Nel 2016 primi classificati al contest Fratres di Montecalvoli (PI) arrivano tra i 30 semifinalisti, su circa 1000 selezionati del Tour music fest

Nel 2017 entra a far parte della formazione l’attuale chitarrista e polistrumentista Giacomo Dell’ immagine e debuttano discograficamente con il singolo “Mille pezzi”, che anticipa l’uscita del disco di esordio pubblicato nel maggio dello stesso anno.

Il disco riscuote recensioni positive da parte degli addetti ai lavori e del pubblico.

Nel 2018 si esibiscono live in tutta la Toscana e partecipano a numerosi concorsi per emergenti, classificandosi nuovamente primi tra i gruppi al Festival estivo di piombino.

La formazione si consolida con l’arrivo di Ravi Di tuccio nel 2019, in concomitanza con l’ingresso in studio per arrangiare ed incidere il secondo album, che viene pubblicato nella prima metà del 2022.

Il sound diventa meno rock, più sperimentale, l’elettronica domina alcuni dei brani del secondo disco.

Nel settembre 2022 partecipano alla fase finale del concorso nazionale Sanremo Rock esibendosi sul prestigioso palco del teatro Ariston.

Il genere musicale della band si ispira a Radiohead, Foo fighters, Muse e altre formazioni del panorama rock alternativo internazionale, seppur mantenendo la lingua madre nelle liriche.

Attualmente la band sta promuovendo il secondo album

I Dei perfetti sconosciuti sono Paolo Ronda Giacomo Dell’immagine Nicola Grisafi Ravi Di tuccio

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com