Tutto è pronto per la finale di X Factor 2022. Al Forum di Assago si svolgerà l’ultima serata dei Live Show del programma, con la conduzione di Francesca Michielin. Quattro sono i concorrenti ancora in gara: Santi Francesi, Linda, Beatrice Quinta e Tropea.

Il nome del vincitore? Lo scopriremo stanotte, anche se sembra già scritto. I quattro concorrenti in gioco hanno saputo conquistare pubblico e giudici di settimana in settimana ma uno è quello che sembra aver già vinto su tutti gli altri.

Il verdetto lo conosceremo oggi, giovedì 8 dicembre, in diretta TV e in presenza al Mediolanum Forum di Assago, per tutti coloro che avranno un posto al palazzetto. Qui sotto info utili per raggiungerlo agevolmente.

Come raggiungere il Forum di Assago per la finale di X Factor 2022

La finale di X Factor 2022 è confermata al Mediolanum Forum di Assago. Il palazzetto, situato alle porte di Milano, è facilmente raggiungibile con la metro M2 verde. La fermata a cui scendere è il capolinea: Assago Forum.

In occasione della finale di X Factor, per consentire al pubblico di fare ritorno a casa, la metro è stata prolungata. Giovedì 8 dicembre ATM ha programmato treni in partenza da Assago Forum anche dopo il normale orario di chiusura della linea. I treni terminano a Cascina Gobba. Ultima partenza da Assago Forum all’1 circa.

La stazione di Abbiategrasso, le altre tratte della M2 (Gobba-Cologno/Gessate) e le altre linee metropolitane chiudono al solito orario.

ATTENZIONE: Per Assago non vale l’abbonamento urbano in quanto la fermata si trova fuori dai confini del Comune di Milano. Per raggiungere il forum potete caricare la tariffa extra di 1,60 € direttamente sulla vostra tessera dell’abbonamento. La ricarica si fa alle casse automatiche in metropolitana. In alternativa, si può pagare con carte o bancomat direttamente ai tornelli evitando la coda alle casse per fare il biglietto.

Parcheggi per il Forum di Assago

Chi preferisce invece recarsi al Forum in auto, potrà lasciare la macchina in uno dei parcheggi adiacenti al palazzetto che ospitano 5500 posti auto. Disponibile anche il parcheggio M2 di interscambio con la metropolitana Assago Milanofiori. Il Park B, di fronte al Teatro Repower, è il più vicino al Forum, alla tariffa di 10 euro.

In alternativa, è possibile lasciare l’auto ai parcheggi di Cascina Gobba e Famagosta, che restano aperti fino alle 2 di notte.