Le prestazioni del colosso di Seul nel lancio dell’aggiornamento ad Android 13 sono state finora fenomenali. Nessun’altra azienda ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 su tanti telefoni come ha fatto l’OEM asiatico. Oggi, l’azienda sudcoreana ha distribuito l’aggiornamento ad Android 13 sul Samsung Galaxy A13 5G in vari Paesi europei.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad Android 13 per il Samsung Galaxy A13 5G viene fornito con la versione del firmware A136BXXU2BVK3. L’upgrade porta la One UI 5.0 insieme alla patch di sicurezza di novembre 2022. Attualmente è in fase di lancio in Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito. Altri Paesi in tutto il mondo potrebbero ricevere il nuovo aggiornamento nei prossimi giorni. Se possedete un Samsung Galaxy A13 5G in uno dei Paesi sopra elencati, potrete scaricare e installare l’aggiornamento ad Android 13 accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non procedete all’installazione nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia inferiore al 50% oppure collegate il telefono alla rete elettrica, ricordandovi prima di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di bisogno.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy A13 5G nel dicembre 2021 con la One UI Core 3.1.1 basato su Android 11. Il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI Core 4.1 basata su Android 12 sei mesi fa. Dopo Android 13, il dispositivo potrebbe ricevere un altro aggiornamento del sistema operativo Android in futuro, anche se non sappiamo esattamente ancora dirvi quando. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

