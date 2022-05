Il Samsung Galaxy A13 5G potrebbe presto arrivare in Europa e costare davvero molto poco. Parliamo di un dispositivo lanciato alla fine dell’anno scorso dal colosso di Seul negli Stati Uniti, e che adesso si starebbe accingendo ad approdare nel Vecchio Continente. Il Samsung Galaxy A13 5G dovrebbe avere un prezzo europeo di circa 179 euro nel modello con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, che ricordiamo essere espandibile tramite microSD (le versioni con 4/64GB e 4/128GB saranno rispettivamente vendute a 209 e 239 euro).

Il telefono potrebbe essere venduto in tre varianti cromatiche, ovvero nera, blu e bianca (anche se non escludiamo arrivi anche in altre colorazioni). Il Samsung Galaxy A13 5G è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, monta uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (pari a 1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Non mancheranno il supporto alle connettività 5G e il chip NFC, un jack per le cuffie da 3.5mm, il lettore delle impronte digitali implementato sotto il pulsante fisico laterale ed una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W.

Il dispositivo include una fotocamera principale da 50MP (apertura f/1.8), accompagnato da un sensore macro da 2MP e da un sensore di profondità, sempre da 2MP. Aspettiamo di capire quando il Samsung Galaxy A13 5G verrà commercializzato in Europa (dopo un debutto iniziale che ha interessato solo gli USA) e quindi anche nel mercato italiano, probabilmente con prezzi a partire da 179 euro per il modello con 3GB di RAM e 32GB di storage interno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

