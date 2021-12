Il Samsung Galaxy A13 5G è stato appena presentato negli Stati Uniti (debutterà presto sul mercato tramite gli operatori locali AT&T e T-Mobile), per poi essere commercializzato anche in altri Paesi, in salsa internazionale. Come riportato da ‘SamMobile‘, parliamo di un ottimo entry-level, con schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Non manca il notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, con sensore singolo da 5MP (apertura f/2.0).

Il device prende le mosse dal processore MediaTek Dimensity 700 (CPU octa-core), con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore dispone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità, sempre da 2MP. La batteria del Samsung Galaxy A13 5G ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Non manca la connettività NFC per i pagamenti contactless tramite Samusung Pay, come pure il lettore di impronte digitali disposto sul lato destro dello schermo. Lo speaker è singolo, ed è incluso il jack per le cuffie da 3.5mm.

ARTICOLI CORRELATI

Ci sono anche il Wi-Fi dual-band ed il 5G Sub 6. Nella confezione non troverete il caricabatterie e gli auricolari, un trend che ormai quasi tutti i produttori sembrano star seguendo, per un po’ tutte le fasce di mercato (specie quelle più basse). Il Samsung Galaxy A13 5G è in vendita negli Stati Uniti da oggi 3 dicembre al prezzo di 249,99 dollari con AT&T e dal prossimo gennaio con T-Mobile. Non sappiamo ancora dirvi quando il device arriverà sul mercato internazionale. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com