Domandarsi quale sia il pensiero di Stefano De Martino su Emma Marrone è quasi spontaneo. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato legato alla cantante salentina per diverso tempo e la loro relazione è ancora oggi al centro del gossip nonostante i due artisti abbiano preso strade diverse.

Stefano De Martino su Emma Marrone: “Siamo in ottimi rapporti”

Stefano De Martino è stato ospite del format La Conferenza Stampa e le domande sulla sua vita privata non sono mancate. Per questo il ballerino e conduttore ha parlato a ruota libera sia della sua relazione con Belen Rodriguez che dei suoi trascorsi con Emma Marrone.

Tra i due ex fidanzati c’è ancora stima? Lo dice De Martino stesso senza peli sulla lingua:

“Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”.

Quindi Stefano De Martino confessa di essere ancora in ottimi rapporti con la ex fidanzata:

“Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto“.

Il “circo mediatico” secondo Emma Marrone

Anche Emma Marrone non ha mai nascosto di avere ancora tanta stima per Stefano De Martino. In passato, infatti, la cantante di Fortuna ha ricordato il suo ex compagno con queste parole:

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro”.

All’amore seguì l’amarezza, specialmente quando i riflettori del gossip avevano iniziato a parlare del flirt tra De Martino e Belen Rodriguez. Emma Marrone non nasconde che ne fu travolta:

“All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico“.

Tuttavia, Emma è stata forte nel fatto di non aver mai manifestato rabbia e insofferenza: “Ho abbracciato il silenzio. E aspettato di capire tutto lucidamente”.

