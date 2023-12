Da Natale a Santo Stefano, De Martino festeggia l’onomastico con una prima serata su Rai2. Un one man show durante le feste natalizie è la nuova sfida di Stefano De Martino, attualmente impegnato anche nel suo tour teatrale. L’appuntamento in TV è per il 26 dicembre – giorno di Santo Stefano appunto – su Rai2, dove è ormai di casa.

Cosa dobbiamo aspettarci dal suo nuovo show? Tanto Natale, tanta magia delle Feste sicuramente. Tanta musica, momenti di ballo e soprattutto buonumore e risate. In studio ci sarà un corpo di vallo costituito da 20 ballerini e ballerine, per una prima serata a suon di danza. Stefano De Martino, del resto, ha iniziato la sua avventura da danzatore per poi – solo successivamente – scoprirsi conduttore.

“Gli ingredienti sono: musica, ballo e risate, sono le tre fette della torta. Al ballo è dato un grande spazio, non c’è un corpo di ballo ma 20 danzatori. In questo spettacolo la danza è protagonista tanto quanto la musica e la comicità”, le dichiarazione di De Martino a un passo dal suo show.

Ci sarà spazio per i racconti: Stefano De Martino racconterà la sua storia in Da Natale a Santo Stefano, ispirandosi al suo spettacolo teatrale. Ci saranno anche tanti amici, ognuno dei quali sarà invitato a realizzare insieme a Stefano dei piece teatrali o a cantare. Questo secondo caso è quello di Nina Zilli e Fabrizio Bosso, già ospiti confermati della serata.

Ci sarà spazio per la cucina: Stefano De Martino cucinerà con Iginio Massari, forse per qualche idea culinaria da suggerire a casa per le festività. Insomma, Stefano De Martino si metterà alla prova a 360 gradi dimostrando di essere “permeabile”, come lui stesso ha spiegato:

“Io penso che tu stesso puoi mettere un limite alla tua permeabilità, nel tempo sono stato bravo a rendermi impermeabile e le cose mi toccano fino a un certo punto ma so che la vita è fatta di tanto altro e mi dedico a quelle cose là”.