Lei è una delle concorrenti più chiacchierate di X Factor 2022: si chiama Linda Riverditi. Tanto amata dai giudici e dal pubblico del programma, quanto odiata da alcuni haters che la fanno soffrire a poche ore dalla semifinale del talent show di casa Sky.

Le sue esibizioni sono intoccabili, perfette, e con la sua delicatezza interpretativa ha conquistato anche i Maneskin. Adesso però si parla di Linda Riverditi per quelle lacrime di dolore che la cantante non ha risparmiato quando alla semifinale del talent show non mancano che una manciata di ore.

Da sempre tra i favoriti dell’edizione, pochi sono i dubbi sul percorso di Linda che, a detta di tutti, ha le carte in regola per raggiungere la finale di X Factor 2022. Ma il crollo emotivo delle ultime ore potrebbe rimettere tutto in discussione.

Il motivo? Da ricercarsi nell’odio social scaturito da un piccolissimo inconveniente sulle note di Running up that hill di Kate Bush, canzone che Linda ha proposto nel quinto Live Show, quando è stata costretta ad interrompersi per poi riprendere l’esibizione da capo.

Un piccolo inconveniente tecnico, non dipeso da Linda, è bastato a scatenare gli haters, cattivissimi nei confronti del giovane talento di X Factor 2022.

“Io mi sveglio che sono piena di insulti sul telefono, quando non è neanche colpa mia”, racconta in lacrime. Non le critiche ma i puri insulti sono ciò che fanno soffrire Linda. La concorrente confida le sue emozioni alle telecamere di Sky Uno e non riesce a non versare qualche lacrima tra il supporto generale: Linda è molto apprezzata da tutti e potrebbe essere già sul podio di X Factor 2022.