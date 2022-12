Ogni artista contiene moltitudini, peculiarità che è tipica di cantautori che prima del loro rapporto con la musica hanno scoperto una nuova chiave di interpretazione dello scibile umano: ecco chi è Kae Tempest, che ha declinato il rap alla letteratura che nei secoli porta i nomi di Samuel Beckett ma anche Bob Dylan e David Bowie.

Chi è Kae Tempest

Nata Kate Esther Calvert a Londra nel 1985, diventa Kae Tempest dopo aver conseguito la laurea in letteratura inglese al Goldsmith College.

Una tempesta, la sua, spiegata da lei stessa: “Ho realizzato che mentre scrivevo o mi esibivo, avevo la sensazione che una tempesta stesse per esplodere, come se stesse accadendo qualcosa di davvero primitivo e potente”.

Nel suo cuore pulsano i nomi di Samuel Beckett, James Joyce, William Blake, ma anche i Wu-Tang Clan e Bob Dylan, passione ereditata da suo padre. Prima della musica, si cimenta nella scrittura di testi per il teatro come Wasted e Brand New Ancients e nella poesia con Everything Speaks In Its Own Way e Hold Your Own.

Nel 2014 esce il suo primo album Everybody Down che viene candidato al Mercury Prize, successo bissato con Let Them Eat Caos nel 2016.

Nel 2018 è candidata come miglior artista solista femminile britannica ai Brit Awards, e il miglior riconoscimento arriva nel 2021 quando riceve il Leone D’Argento alla Biennale Teatro di Venezia.

Il terzo album è The Book Of Traps And Lessons (2019).

The Line Is A Curve e le date in Italia

L’ultimo album in studio è The Line Is A Curve, uscito nel 2022 e presto – anzi, prestissimo – sui palchi italiani per 3 date. Kae Tempest, infatti, si esibirà al Magnolia di Milano questa sera, giovedì 1° dicembre per poi spostarsi al Largo Venue di Roma il 2 dicembre e al Locomotiv di Bologna il 3 dicembre.

Il suo ultimo singolo è More Pressure, una riflessione sull’energia che scaturisce nei momenti di forte pressione. La stessa Kae Tempest ha dichiarato: “Per me è una canzone di elevazione, un cambio di focus rispetto alla gran parte dei temi forti dell’album. Era la canzone giusta per aprire, anche perché emana buone vibrazioni”.

