Il colosso di Seul sta garantendo un sacco di sorprese quest’anno, dimostrandosi fedele alla sua promessa. La società sudcoreana ha già rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 a vari telefoni e tablet di fascia media. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda asiatica sta lanciando l’aggiornamento stabile di Android 13 sul Samsung Galaxy A71 in Europa prima della tempistica prevista (una vera vittoria per i suoi proprietari, specie considerato che è di un dispositivo di fascia media che si sta parlando e non di un top di gamma che solitamente gode di una corsia preferenziale quando c’è da essere aggiornato).

L’upgrade per il Samsung Galaxy A71 viene fornito con la versione del firmware A715FXXU8DVK1 in Polonia e porta la One UI 5.0 con la patch di sicurezza di ottobre 2022 (al momento la penultima disponibile). La release è attualmente in fase di lancio in Polonia e ci aspettiamo che raggiunga altri Paesi europei entro i prossimi giorni. Altri mercati potrebbero ricevere l’aggiornamento prima della fine del mese prossimo. Se possedete un Samsung Galaxy A71 e vivete in Polonia, ora potete scaricare l’aggiornamento di Android 13 sul vostro smartphone accedendo al percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy A71 alla fine del 2019 con Android 10 a bordo ed ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 all’inizio del 2021 ed Android 12 all’inizio del 2022. La One UI 5.0 basata su Android 13 è il suo ultimo importante aggiornamento del sistema operativo Android. In futuro, riceverà solo patch di sicurezza. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

