Il Samsung Galaxy A71 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento con la One UI 4.1. Come riportato da ‘galaxyclub.nl’, il roll-out sta prendendo piede a partire dai Paesi Bassi e dal Belgio attraverso il pacchetto A715FXXU8CVD1, dal peso generale di 2.2GB (non propriamente leggero, motivo per il quale vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi, facendo sempre bene attenzione di agganciarvi ad una rete di vostra conoscenza e fiducia per evitare possibili brutte sorprese).

L’upgrade include le patch di sicurezza di aprile 2022, la funzione di ‘Tavolozza dei colori‘, l’opportunità di creare le proprie personali emoji, il servizio di ottimizzazione dei giochi, l’opzione RAM Plus, la nuova UI dell’app fotocamera, un AOD completamente ridisegnato ed alcune interessanti funzioni inedite per la gestione della privacy. I possessori del Samsung Galaxy A71 saranno ben felici di accogliere l’aggiornamento alla One UI 4.1, sperando non tardi ad arrivare anche per quanto riguarda il nostro mercato. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, assicuratevi che la batteria del vostro dispositivo sia carica almeno al 50% delle sue possibilità: se così non fosse, aspettate di ricaricarla prima di procedere, oppure collegatelo ad una presa elettrica per proseguire senza il rischio che possa spegnersi durante l’installazione, riportando così possibili danni (che non sarebbero neppure coperti dalla garanzia, ammesso e non concesso che il vostro dispositivo goda ancora della sua validità naturale).

Fareste meglio anche ad effettuare un backup dei vostri dati prima di partire con l’aggiornamento (l’installazione non li cancellerà, ci teniamo a precisarlo, ma è sempre un bene cautelarsi in qualche modo, visto che potrebbe nascere l’esigenza improvvisa di un hard-reset, operazione che sappiamo rimuoverebbe tutto senza possibilità di recuperare alcunché in assenza di un backup recente). In ogni caso, sarete senz’altro stati felici di apprendere la notizia di cui sopra.

