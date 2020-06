Sempre più basso il prezzo di Samsung Galaxy A71 da MediaWorld e Unieuro: le offerte imperdibili di giugno

Al debutto in Italia ad inizio 2020, il Samsung Galaxy A71 è uno smartphone di ottimo livello, con prestazioni medio-alte che possono soddisfare anche i palati dei clienti più esigenti. Ecco perché sono in molti incuriositi dal device del colosso sudcoreano, e di riflesso altrettanti quelli alla costante ricerca di offerte per portarsene a casa uno a prezzo più basso rispetto a quello tradizionale di listino. Per loro fortuna, più di una catena di elettronica di consumo sul suolo italiano ha avviato una promozione specifica per il gioiellino da touch screen della “grande S”.

Samsung Galaxy A71, i prezzi scontati più convenienti

In particolare, sul sito di Unieuro – l’offerta è comunque valida in tutti i punti vendita fisici aperti in tutta Italia – troviamo lo smartphone Samsung Galaxy A71 venduto al prezzo ribassato di 349 euro, rispetto ai precedenti 479,90 euro. Come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale, il risparmio è pari a 130,90, dunque del 27% rispetto al listino. Il dispositivo mobile oggetto di sconto può vantare tra le sue caratteristiche tecniche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Sempre in riferimento al Samsung Galaxy A71, anche MediaWorld non è rimasta a guardare. Facendo partire ufficialmente una promozione per tentare i portafogli di tutti gli utenti potenzialmente interessati all’acquisto. Anche in questo caso, facendo fede al portale istituzionale dell’azienda, il prezzo è fissato a 349 euro. L’offerta precedente di MediaWorld era di 369 euro, ma ora il gigante dell’elettronica ha voluto adeguarsi alla rivale scendendo di altri 20 euro. Il prezzo a saldo riguarda le colorazioni Black, Silver e Blue, ed è attivo da oggi 7 giugno 2020 sia in negozio che per la vendita online tramite eCommerce. Cosa ne dite, potrebbe fare al caso vostro? Vi piacerebbe essere i possessori di un Samsung Galaxy A71? Oppure siete più tentati dagli sconti che coinvolgono gli smartphone targati Apple?