Occorro ulteriori chiarimenti per tutti coloro che fino al mese scorso hanno percepito l’assegno unico e che, contestualmente, hanno inviato la domanda per usufruire del reddito di cittadinanza. La situazione, da un punto di vista lavorativo, può cambiare di mese in mese in ogni famiglia, ragion per cui quanto richiesto in passato potrebbe non rivelarsi adeguato a questo particolare momento storico. Un buon motivo per spiegare determinati intrecci per gli italiani interessati a queste forme di sostegno.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulla doppia richiesta per assegno unico e reddito di cittadinanza

Altri chiarimenti opportuni, dunque, dopo aver parlato nei giorni scorsi dei ritardi accumulati proprio da INPS a proposito del saldo dell’assegno unico a novembre. Per farvela breve, ci sono diversi italiani che hanno caricato la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza ad ottobre. Ad oggi, la pratica è ancora in lavorazione e, come se non bastasse, risulta momentaneamente sospeso il pagamento dell’assegno unico. Nulla di cui preoccuparsi, come è stato spiegato da INPS in queste ore sui suoi canali social:

“Le domande presentate ad ottobre ricevono l’esito tra il 15 novembre e il 15 dicembre. L’assegno unico viene sopspeso e poi accreditato su RdC, all’accoglimento della domanda RdC decadrà, qualora dovessero respingere la pratica RdC verrà sbloccato l’assegno unico“.

Insomma, occorre solo armarsi di tanta pazienza, in quanto a stretto giro tutti riceveranno la risposta relativa alla propria richiesta sul reddito di cittadinanza se ancora in sospeso. L’esito, poi, determinerà la gestione dell’assegno unico, in quanto eventuali rigetti non andranno in alcun modo a compromettere i pagamenti precedenti in sospeso. A voi come stanno andando le cose? Avete ricevuto riscontri differenti da INPS sui temi indicati oggi? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in attesa di ulteriori riscontri.