Arrivano importanti precisazioni direttamente da INPS, per quanto riguarda il pagamento dell’assegno unico direttamente da INPS. Stiamo parlando in alcuni casi addirittura della quota attesa su ottobre, anche se buona parte del pubblico coinvolto si concentra a questo punto su novembre. A dirla tutta, qualche informazione sul versante tempistiche l’abbiamo fornita già nelle scorse settimane con un altro articolo sul nostro magazine, ma alla luce nei numerosi quesiti che circolano sui social evidentemente è necessario affrontare nuovamente il tema qui in Italia.

Riscontri su tempistiche pagamento dell’assegno unico da INPS tra ottobre e novembre in Italia

Come sta evolvendo la situazione e cosa possiamo aspettarci a breve termine a proposito delle tempistiche sul pagamento dell’assegno unico? A dirla tutta, in tanti stanno ponendo a INPS domande del genere? Spesso sono generiche e non focalizzate su ottobre e novembre. Un chiarimento in merito è dunque necessario, alla luce del feedback che ho avuto modo di raccogliere questa mattina sui canali social ufficiali dell’ente: “Buongiorno a tutti, l’assegno unico non ha una data fissa di pagamento. Comunque le lavorazioni sono in corso“.

Insomma, qualora abbiate riscontrato anomalie rispetto alla solita data entro la quale ricevete pagamenti, nessun timore particolare. Ci sono lavori in corso e di tanto in tanto può capitare di andare incontro a ritardi con INPS. Non sono segnalati controlli particolari in corso sulle pratiche aperte, motivo per il quale chi ha ricevuto l’assegno unico fino ad oggi non dovrebbe registrare aggiornamenti per la propria pratica. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, in caso di ulteriori messaggi ufficiali da parte di INPS.

A voi come va? Avete fatto i conti con ritardi riguardanti il pagamento dell’assegno unico tra ottobre e novembre? Fateci sapere qui di seguito con un commento dettagliato.