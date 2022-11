In barba al Covid che serpeggia in casa mietendo un’altra vittima, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno ceduto alla passione lasciandosi andar sotto le coperte al Grande Fratello Vip questa notte. Il video che ritrae i due favoriti dal buio della stanza, ha fatto già il giro del web e in molti non hanno potuto far altro che prendere atto non solo dei movimenti che ci sono stati sotto le coperte ma anche dei sospiri che la bella new entry bionda non è riuscita a trattenere.

Ecco il video del momento:

I due ieri sera si sono stuzzicati per tutta la serata fino a quando non sono finiti a letto insieme e una volta sotto le coperte si sono lasciati andare alla passione senza alcun dubbio.

Questa volta, infatti, la regia del Grande Fratello Vip non si è mai spostata regalando ai fan un lungo video di movimenti inequivocabili e sospiri che non hanno lasciato spazio a dubbi con buona pace di tutti coloro che erano convinti ancora che l’ex di Belen Rodriguez pensasse a Ginevra Lamborghini.

Purtroppo questa sera il Grande Fratello Vip non andrà in onda visto che continuerà, almeno per adesso, solo al lunedì, e quindi dovremo attendere per scoprire come evolverà la situazione tra i due in questo lungo fine settimana che è alle porte e che ci porterà poi dritti dritti alla prossima diretta, Covid permettendo.

Al posto del Grande Fratello Vip andrà in onda Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.