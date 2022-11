Non si arresta la mirabile politica di aggiornamenti Samsung. Anche per il Samsung Galaxy M52 5G è in prima distribuzione il corposo pacchetto software Android 13 accompagnato, naturalmente dall’interfaccia proprietaria One UI 5.0 in questo martedì 15 novembre. La mossa stupisce e non poco: dagli ultimi giorni di ottobre e fino ad oggi, il grande passo era toccato ai Samsung Galaxy S22, S21, S20, pure ai Note 20 e ancora ad alcuni esemplari di Samsung Galaxy A come gli A53 e A33 5G (in diverse parti del mondo e anche in Italia). La serie M (meno costosa e anche meno blasonata delle precedenti) non sembrava essere in pole position per lo stesso adeguamento ma il produttore ha davvero stupito tutti positivamente, da questo punto di vista.

In queste ore è partito il rilascio di Android 13 per i Samsung Galaxy M52 in diversi mercati europei: abbiamo conferme puntuali dell’arrivo della specifica notifica di adeguamento anche nel nostro paese e dunque i possessori del telefono sono invitati a testare la presenza della relativa notifica attraverso le impostazioni del proprio telefono, nella sezione relativa alle informazioni di sistema e poi agli aggiornamenti veri e propri.

Il pacchetto in arrivo è siglato come SM-M526BR. Il changelog ufficiale del pacchetto non può non far riferimento alle numerose novità dell’interfaccia One UI 5.0 come la presenza di icone ridisegnate e più grandi, i rinnovati widget, il miglioramento di tutte le app di sistema. A queste novità specifiche dell’esperienza Samsung, si aggiungono poi quelle relative all’ultima versione del sistema operativo Google. L’update è dunque molto corposo: è altamente consigliabile eseguire, prima dell’installazione, una pulizia del proprio dispositivo da app e contenuti superflui e naturalmente anche una procedura di backup utile per ogni evenienza, in caso di bug o di errori.

