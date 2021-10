Il Samsung Galaxy M52 5G potrebbe arrivare molto presto in Italia, essendo apparso su Amazon al prezzo di 399 euro nelle tre colorazioni Blue, White e Black. Parliamo di un dispositivo di fascia media davvero molto interessante, spinto dal processore Snapdragon 778G, con 6GB di RAM con RAM Plus (+4GB di RAM virtuale) e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il telefono include uno schermo Super AMOLED da 6.7 pollici Infinity-O FHD+, con frequenza di refresh rate a 120Hz.

Presenti il supporto Dolby Atmos, Game Booster, dualSIM (ibrido) e le varie connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Muove i fili Android 11, che si occupa di gestire la parte software del device. Il Samsung Galaxy M52 5G include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8 e AF), un ultra-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 5MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, prevede un unico sensore da 32MP (FF, apertura f/2.2). La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W. Le dimensioni del Samsung Galaxy M52 5G ammontano a 164,2 x 76,4 x 7,4mm, distribuite in un peso di 173 gr.

ARTICOLI CORRELATI

Galaxy M52 5G 2021, Blue Il potere della velocità di trasferimento dati 5G di nuova...

Galaxy M52 5G è dotato di un potente processore Octa-core e dispone...

Come potete vedere, parliamo di un telefono completo, che ha tutto al posto giusto (salvo qualche rara eccezione dipendente dalla fascia di prezzo cui appartiene, che non è certo quella top), e che potreste voler acquistare (il prezzo di vendita, lo ricordiamo, è di 399 euro, come riportato su Amazon.it, dove il prodotto è listato, anche se non ancora disponibile). Il telefono potrebbe arrivare entro pochi giorni, quindi tenetevi pronti nel caso in cui foste interessati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.