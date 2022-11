Pamela Prati assente al Grande Fratello Vip per via del Covid. I fan aspettavano la diretta di oggi per ritrovare la loro diva magari al fianco di Marco Bellavia ma non sarà così visto che la showgirl ha rivelato su Instagram di essersi sentita male e di essere poi risultata positiva al Covid. Questo significa che la Prati non sarà presente in studio e si spera che lo possano fare gli altri che sono venuti a contatto con lei visto che nella puntata che l’ha vista uscire dalla casa, la bella sarda ha baciato sulla bocca Marco Bellavia e poi ha salutato Alfonso Signorini.

Ecco il messaggio che Pamela Prati ha scritto su Instagram:

Poco fa il conduttore ha rilasciato le prime anticipazioni sulla puntata di questa sera rivelando che Edoardo Donnamaria riceverà la visita di Paolo Ciavarro, pronto a dire la sua sulla sua liason con Antonella Fiordelisi, mentre Edoardo Tavassi riceverà quella di Guendalina, la sorella, anche lei pronta a dire qualcosa sulla bella influencer che in questi giorni l’ha fatta adirare un po’.

Il resto lo scopriremo tra poco visto che la puntata dovrà andare in onda puntando solo su ospiti e liti visto che il televoto è stato cancellato nel momento in cui il Covid ha fatto la sua comparsa nella casa portando via alcuni concorrenti a cominciare da Patrizia Rossetti passando da Gnocchi e Onestini e finendo a Romita.

Al momento nessuno di loro entrerà nella casa e quindi rimarranno tutti in isolamento fino a completa guarigione mentre altri sono ancora senza sintomi, come evolverà la situazione questa sera?