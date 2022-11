La Disney sta cercando di sviluppare una serie tv di Indiana Jones da destinare alla sua piattaforma di streaming, Disney+. Secondo quanto si apprende, la casa di Topolino e Lucasfilm hanno specificamente parlato della possibilità di creare una nuova produzione televisiva ambientata nel mondo dell’iconico archeologo, e ne stanno discutendo con svariati sceneggiatori.

Dato che non sono ancora disponibili dettagli sulla trama, non sappiamo neanche se la potenziale serie tv di Indiana Jones sia un prequel o uno spin-off del franchise cinematografico, o se si collegherebbe al prossimo film della saga, allo stesso modo in cui la Disney ha collegato i suoi show Marvel su Disney+ al Marvel Cinematic Universe.

Il perché la casa di Topolino stia al lavoro sulla serie tv è semplice: Harrison Ford ha dichiarato che non interpreterà più il suo personaggio. Quindi il quinto film, che uscirà nel 2023, sarà l’ultimo per lui. Inoltre, fonti affermano che la Disney sta attualmente esplorando diverse opzioni per mantenere vivo il franchise, il che potrebbe significare una serie, nuovi film, altri media o una combinazione di questi.

Se la serie dovesse ricevere il via libera, non sarebbe la prima incentrata su Indiana Jones. Le avventure del giovane Indiana Jones è andato in onda per due stagioni su ABC dal 1992 al 1993, con quattro speciali realizzati per la TV tra il 1994 e il 1996. Ford ha fatto un cameo in un episodio, ma lo show si è concentrato principalmente sui primi anni del personaggio con Sean Patrick Flanery e Corey Carrier che lo interpretavano in diverse età della sua vita.

Indiana Jones è uno dei personaggi della cultura pop più iconici di tutti i tempi. Harrison Ford ha vestito i suoi panni in quattro film di successo fino ad oggi: I predatori dell’arca perduta, Il tempio maledetto, L’ultima crociata e Il regno del teschio di cristallo. George Lucas e Philip Kaufman hanno creato il personaggio, con Steven Spielberg che ha diretto i primi quattro film del franchise. Il quinto film è diretto da James Mangold.

