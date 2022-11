Aaron è volato via misteriosamente a soli 34 anni. Ne aveva appena 10 quando arrivò al Roxy Bar sull’onda di un successo mondiale dovuto al fatto che era il fratellino di Nick, il bello dei Backstreet Boys. Tante ragazzine e bambine erano venuto per idolatrarlo. Era piccolissimo e quasi scompariva da solo sul palco del Roxy. Il microfono era più grande di lui. Attorno, ragazzine e bambine urlanti. Un paio le ho fatte salire sul palco per baciarlo. Lui si esibì con due canzoni: “I’m gonna miss you forever” e “Crazy little party girl”, dove peraltro aveva accanto due ballerini. Un bagno di folla inusuale per un bambino. Non ho visto felicità nei suoi occhi. Ho letto qualche momento di smarrimento, come se fosse in una situazione disorientante dove non riusciva ad apprezzare il successo.

Con lui c’era la mamma, alla quale ho chiesto de si preoccupava per la sua sicurezza. Lei mi ha risposto che girava con guardie del corpo. Ma io intendevo un altro tipo di sicurezza, così ho precisato chiedendole se questa fama improvvisa non potesse essere dannosa per lui. Lei sembrava tranquilla. Mi disse che, come gli altri bambini andavano a giocare a baseball, lui passava il tempo “libero” esibendosi.

Ha venduto milioni nei dischi. Nel 2000 il suo secondo album “Aaron’s Party (Come Get It)” è stato il 4° nella classifica annuale di Billboard.

Ha intrapreso anche una carriera come attore cinematografico.

Ma la tragedia si è abbattuta sulla famiglia Carter già 10 anni fa quando Leslie, sorella di Nick e Aaron, era volata via misteriosamente a 25 anni.

Le notizie recenti riguardanti Aaron non erano certo rassicuranti. Aveva problemi di salute aumentati dalla paura delle malattie. Era bipolare. Interessava i programmi televisivi soprattutto quando piangeva davanti alle telecamere o parlava della sua bisessualità. O quando finì KO in un ridicolo combattimento di boxe per “Celebrity Boxing” contro Lamar Odom, quasi il doppio di lui come peso. Pare facesse abuso di droghe. La sua bipolarità si manifestò anche quando accusò il fratello Nick di aver abusato sessualmente di lui. In seguito, Nick Carter ottenne un ordine restrittivo nei confronti del fratello affermando che questi avesse minacciato di voler uccidere sua moglie Lauren Kitt-Carter, al tempo incinta.

Micheal Jackson si identificò con Aaron e nei problemi della sua fanciullezza che aveva vissuto anche lui. Così divennero amici e si frequentavano. Ma ancora una volta la bipolarità portò in seguito Aaron ad accusare Michael, dopo la sua scomparsa, di avergli fatto bere alcol e dato cocaina. Cosa che in seguito smentì.

Adesso Aaron ha trovato pace.

Tutti i problemi esistenziali che ha avuto non hanno nulla a che vedere col bel bambino biondo che venne al Roxy Bar il 10 febbraio 1998 e che vedi in questo video. O forse nel suo smarrimento che percepivo c’erano già le tracce di quanto gli sarebbe successo.

Successo e tragedia.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com