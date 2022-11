Il bonus trasporti è tornato richiedibile dal 1 novembre, così da poter ottenere fino a 60 euro per il mese in corso per l’acquisto di biglietti o di un nuovo abbonamento. Il voucher, come vi avevamo detto in questo precedente articolo, potrà essere richiesto anche a dicembre, sempre che i fondi risultino ancora disponibili. Il bonus trasporti potrà essere ottenuto da tutti gli utenti fisici con reddito annuale al di sotto dei 35 mila euro, tra cui anche gli studenti (del resto, è difficile che chi ancora studia guadagni quelle cifre, anche se non impossibile). Potrete fare richiesta del voucher con SPID o CIE tramite la piattaforma telematica messa a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro (bisognerà indicare il codice fiscale del beneficiario, selezionare la casella ISEE per indicare che il proprio reddito annuale non superi il limite previsto di 35 mila euro ed inoltrare la domanda, che verrà elaborata e validata, nel caso in cui presenti tutti i requisiti, dal sistema di autenticazione preposto).

Come poco fa anticipato, gli studenti potranno anch’essi beneficiare del bonus trasporti entro e non oltre il mese di emissione (eventuali residui verranno azzerati), presentando il voucher con codice univoco identificativo o ‘QR Code’ alle biglietterie del gestore del servizio prescelto (che dovrà sempre essere lo stesso).

Il bonus trasporti verrà esteso senz’altro anche al mese di dicembre: vi consigliamo, pertanto, di fare adesso richiesta del voucher di novembre (sempre rispettando i requisiti di cui sopra), spendere fino ai 60 euro previsti dalla misura ed eventualmente richiedere nuovamente l’agevolazione per il prossimo mese. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

