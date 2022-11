Il bonus trasporti è tornato dal 1 novembre: potrete farne domanda per ottenere fino a 60 euro per questo mese per ammortizzare le spese relative ad abbonamenti o biglietti. Potrete richiedere il voucher anche a dicembre, sempre che i fondi di 190 milioni messi a disposizione non terminino prima. Il voucher viene rilasciato al massimo una volta al mese, anche se l’abbonamento per cui può essere applicato può anche essere annuale o per più mensilità.

Il bonus trasporto, idealmente, potrà coprire il 100% della spesa per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma senza superare il budget massimo di 60 euro. Gli utenti interessati potranno farne domanda il primo giorno del nuovo mese fino a dicembre 2022: questo significa che, a partire dal 1 novembre, possono richiedere il bonus trasporti sia quelli che ne hanno già usufruito a settembre e/o ottobre, sia coloro che lo utilizzeranno adesso per la prima volta. L’importo residuo non sarà cumulabile, ma verrà ‘azzerato’. Potrete utilizzare il voucher entro il 30 novembre. Sarà possibile accedere al bonus trasporti attraverso una specifica piattaforma telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro, con accesso tramite SPID o CIE (potrete richiederlo per voi stessi o per un minore).

Il voucher presenta un codice univoco di identificazione o un ‘QR Code‘, che dovrà essere presentato ai gestori che emetteranno il servizio richiesto (tenete anche presente che bisognerà scegliere un solo gestore tra quelli presenti). Appena ricevuto il voucher, il gestore ne verificherà la validità rilasciando poi l’abbonamento richiesto. Bisognerà poi registrare il bonus trasporto sul portale dedicato al suo utilizzo, indicando l’importo di cui il beneficiario può fruire. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

