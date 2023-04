In tanti in questi giorni si chiedono da quando sarà disponibile il bonus trasporti, visto che ad aprile 2023 tutti pensavano di poterlo richiedere ed attivare da subito. Una questione molto delicata per tante famiglie italiane, visto che la misura si rivolge a coloro il cui ISEE non ha raggiunto la soglia dei 20.000 euro nell’anno precedente. Insomma, per presentare la domanda occorre raccogliere preventivamente tutta la documentazione richiesta dal ministero e dall’ultima misura legislativa attuata sul tema. Tutti aspetti che abbiamo provato ad analizzare di recente con un altro articolo.

Capiamo da quando sarà disponibile il bonus trasporti ad aprile 2023: non funziona ancora il form per la domanda oggi

Dunque, senza girarci troppo intorno in tanti si chiedono da quando il bonus trasporti sarà alla portata di tutti ad aprile 2023. Come si può osservare facilmente dalla pagina messa a disposizione dal governo in queste settimane, l’apposito tastino tramite il quale tutti possono in teoria inviare la domanda non funziona ancora oggi. Ora, siccome da sempre si è parlato di procedura al via da questo mese, in tanti hanno erroneamente pensato che potesse essere possibile procedere già dal giorno 1. Come avrete intuito, le cose non stanno esattamente così.

Si potrebbe ipotizzare lo sblocco della procedura dopo Pasqua, verso metà mese, ma siamo soltanto nel campo dei rumors e delle voci non ufficiali, che allo stato attuale risultano non confermate dal governo. Dunque, armatevi di pazienza, visto che si tratta di pochi giorni. A breve, il tastino con il quale potrete inviare la domanda sarà pronto all’uso, ma ricordate nel frattempo di munirvi della documentazione necessaria per procedere quando si potrà. A partire dal votro ISEE.

Dunque, se vi state chiedendo da quando si potrà fare domanda per il bonus trasporti ad aprile 2023, oltre a constatare che non funziona ancora oggi, dovrete portare ancora un po’ di pazienza.